شكرا لقرائتكم ننشر شكوى الإنتاج الحربي للجبلاية ضد حكام مواجهتى الأهلي والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" صورة للشكوى التي أرسلها نادي الإنتاج الحربي لمسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم يعترض فيها علي عدم لجوء حكام مبارياته لتقنية الفار التي اعتمدتها الجبلاية مما تسبب في حرمان الفريق من نقاط مباريات مؤثرة في مباراتي الأهلي والمقاولون العرب، وتعادل الإنتاج الحربي مع الأهلي بهدف لكل فريق فيما خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وفي وقت سابق أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن ناديه يجهز مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لشكوي الحكم محمود البنا الذي أدار مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب، وقال مهدي في تصريحات لـ"اليوم السابع": نجهز مذكرة تتضمن شكوي ضد الحكم محمود البنا بسبب قراراته في مباراة المقاولون العرب لاسيما حينما رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لباسم مرسي مهاجم الفريق".

ويضيف مهدي: "اتحاد الكرة اعتمد تقنية الفار وهي تقنية أعادت العدالة بين الفرق ولا أتفهم لماذا لا يرفض بعض الحكام اللجوء إليها طالما أصبحت متاحة فلماذا نضيع مجهود فريق بدون سبب ".

Advertisements

وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً غالياً على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري المصري ، حيث تقدم الإنتاج أولا بهدف عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح في قلب الطاولة في مباراة ممتعة ومثيرة ووتعادل محمد سالم للمقاولون بضربة رأس متقنة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار في الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكري نجيب.

وشهدت المباراة عودة محمود البنا حكم المباراة لمراجعة قراراته أكثر من مرة عبر تقنية الفيديو ، بسبب ركلة جزاء احتسبها الحكم لسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 14 ، وفي الدقيقة 58 طالب باسم مرسي بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشهر في وجه مهاجم الإنتاج بطاقة صفراء، ثم توجه لتقنية الفيديو ولم يُغير قراره.

الإثارة التي شهدتها المباراة لم تُغير من واقع انتصار المقاولون على الإنتاج ، وفشل فريق الإنتاج في تحقيق أي انتصار على المقاولون في آخر 7 مباريات في الدوري.

آخر مرة نجح الإنتاج الحربي في الفوز على المقاولون كان موسم 2015-16، وهذا الانتصار هو الوحيد للإنتاج في آخر 10 مباريات جمعته مع المقاولون العرب.