الزمالك يحدد موعد المعسكر المغلق قبل قمة الأهلي

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك دخول معسكر مبكر للمباراة المرتقبة أمام الأهلي السبت المقبل، ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأقر الجهاز الفني خوض التدريبات الجماعية يومياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء دون أي تعديلات حتى الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يدخل الفريق المعسكر المغلق ليلة المباراة "الجمعة" قبل يوم واحد من مباراة القمة المرتقبة.

وخاض الفريق الكروي اليوم أولى تدريباته استعداداً للمباراة القادمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.