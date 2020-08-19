الزمالك يحدد موعد المعسكر المغلق قبل قمة الأهلي

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جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك دخول معسكر مبكر للمباراة المرتقبة أمام الأهلي السبت المقبل، ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.
وأقر الجهاز الفني خوض التدريبات الجماعية يومياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء دون أي تعديلات حتى الجمعة المقبلة.
ومن المقرر أن يدخل الفريق المعسكر المغلق ليلة المباراة "الجمعة" قبل يوم واحد من مباراة القمة المرتقبة.
وخاض الفريق الكروي اليوم أولى تدريباته استعداداً للمباراة القادمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.
انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته عقب مباراة أمس أمام فريق مصر ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وقام كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاص اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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