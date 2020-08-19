شكرا لقرائتكم وجيه عبد الحكيم وعبد الرحمن مجدى يقودان هجوم الإسماعيلي أمام دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه ، استعدادا للقاء وادى دجلة بعد قليل فى ختام الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلى.. وجاء التشكيل كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم

خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش

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أمامهم .. مدحت فقوسة – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمود البدرى – محمد كماتشو – محمد الضرف – محمد مجدى الجمل – محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بيكيتى سيلفا – حازم مرسى.

من ناحية أخرى ، وضع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، برنامجاً تدريبياً للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنياً وفنياً للمواجهات المقبلة بالدورى، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادماً من الإمارات بعد فترة غياب فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا.

واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق، فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهما حتى الآن.