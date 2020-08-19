شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. الأحمر يستأنف تدريباته بمران بدني تحت قيادة بينيكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز. وخاض اللاعبون فقرات بدنية وتأهيلية مع بداية المران الجماعي، تحت إشراف توماس بينكيل مدرب الأحمال. Advertisements وحرص بينيكل على قيادة اللاعبين لجانب من تدريبات الجري والتدريبات البدنية بالكرة مع بداية فقرات المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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