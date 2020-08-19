شكرا لقرائتكم صور.. خضوع لاعبي بيراميدز لمسحة كورونا استعادادا لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز والجهاز الفني، مسحتهم الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا، والخاصة بمباراة سموحة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي سموحة في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

Advertisements

ومن المنتظر أن يسافر فريق بيراميدز صباح غد الخميس إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير ببرج العرب قبل خوض المباراة الهامة مساء الجمعة.