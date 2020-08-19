شكرا لقرائتكم أهلي جدة يسعى لكسر عقدة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى أهلي جدة إلى كسر عقدة الهلال وإيقاف تفوق ضيفه عليه في السنوات الأخيرة حينما يلاقيه يوم الخميس على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في قمة مواجهات المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبحت مباريات الفريقين في السنوات الأخيرة من نصيب الهلال الذي لم يعرف طعم الخسارة من الأهلي في آخر 7 مباريات في دوري المحترفين السعودي.

وكان آخر فوزٍ للأهلي في عام 2016 حينما تغلب عليه في الدور الثاني 3-1 في المواجهة التي حسمت لقب الدوري لصالحه بعد غياب استمر لـ32 عاماً.

Advertisements

وعلى مستوى البطولات الأخرى نجح الهلال بتحقيق الانتصار في الموسم الماضي في مباراة الإياب لدوري أبطال آسيا 1-صفر والتي لم تكن كافية لتأهله حيث خسر لقاء الذهاب 4-2.

ونجح الهلال بتحقيق 5 انتصارات على الأهلي مقابل تعادلين في السنوات الأربع الأخيرة والتي دائماً ما تذهب النتيجة لصالح أزرق العاصمة.

ولم يكتف الهلال ببسط نفوذه في مواجهات الكلاسيكو بل إنه نجح بتحقيق الفوز في آخر 3 مباريات لهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

‫وستكون الطموحات مختلفة بين الفريقين حيث إن الهلال يبحث عن فوزٍ سيجعله قريباً من حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في حين أن الأهلي يبحث عن فوزٍ يبقيه في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا.