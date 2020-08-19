شكرا لقرائتكم النصر وملعب التعاون.. "عقدة" تقترب من دخول عامها السابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيدخل النصر ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يوم الخميس بحثاً عن كسر عقدة لازمته أمام مضيفه التعاون تقترب من إكمال عامها السادس، إذ عجز النادي العاصمي عن تحقيق الفوز على خصمه منذ أكتوبر 2014 وحتى مواجهتهما الأخيرة في بريدة مطلع العام الماضي.

ويلعب النصر أمام التعاون يوم الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل بالإبقاء على حظوظه بالمحافظة على اللقب، في انتظار تعثر الهلال المتصدر بفارق 9 نقاط.

ولم يعرف النصر الفوز على التعاون في القصيم منذ 30 أكتوبر 2014، عندما سجل المهاجم النصراوي السابق حسن الراهب هدفاً متأخراً ليمنح فريقه الفوز في مباراة مثيرة، شهدت إضاعة لاعب التعاون السابق الكاميروني بول إيفولو ركلة جزاء.

ومنذ ذلك الانتصار، كانت نقطة التعادل أفضل ما حصل عليه النصر من ملعب التعاون، بينما تلقى 3 خسائر آخرها الموسم الماضي.



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وتقدم النصر في مباراتهما شهر نوفمبر 2015 بهدفين سريعين من محمد السهلاوي والبولندي أرديان ميرزفيسكي، لكن التعاون عاد في المباراة عن طريق جهاد الحسين ونايف موسى، وفي أواخر المباراة سجل السهلاوي هدف النصر الثالث، إلا أن عبدالمجيد الرويلي أحرز التعادل للتعاون لتنتهي المباراة 3-3.

وفي موسم 2016-2017، فاز التعاون بهدفين مقابل هدف، إذ أحرز منير الحمداوي وسعيد الدوسري هدفي أصحاب الأرض، بينما سجل حسن الراهب هدفاً لم يكن كافياً لعودة النصر بنقطة التعادل.



وسجل المدافع ريكاردو ماتشادو هدف المباراة الوحيد في مواجهتهما موسم 2017-2018، ليحرم النصر من تحقيق الفوز على التعاون في القصيم للعام الرابع على التوالي.

وفي الموسم الماضي، تلقى روي فيتوريا مدرب النصر الجديد حينها خسارته الأولى مع النصر في فبراير 2019، عندما سقط فريقه أمام التعاون 3-1، سجلها نيلدو بيترولينا وتوامبا بالإضافة إلى هيلدون أوغوستو مقابل هدف نصراوي سجله جوليانو.