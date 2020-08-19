شكرا لقرائتكم الهلال يأمل تعزيز صدارته على حساب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" مسرحاً لقمة مرتقبة تجمع أهلي جدة أمام ضيفه الهلال الباحث عن الاقتراب من حسم اللقب، في حين يتطلع وصيفه النصر إلى إبقاء حظوظه قائمة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً أمام التعاون، وفي الأحساء يتطلع الوحدة لتضميد جراحه حينما يواجه مضيفه العدالة، وفي المجمعة يسعى ضمك لمواصلة صحوته حينما يلتقي مضيفه الفيحاء، في ختام المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث الهلال عن فوزٍ يقربه من حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أهلي جدة.

ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق في المراحل السابقة ليقترب خطوة كبيرة من حسم اللقب.

ويعاني الروماني رزافان لوشيسكو من بعض الغيابات المؤثرة، حيث تأكد غياب قائد الفريق سلمان الفرج وزميله نواف العابد عن المواجهة بسبب الإصابة، في حين تأكدت مشاركة مدافعه الأيمن محمد البريك بعد شفائه من الإصابة.

ويعلم الهلاليون أن الفوز على الأهلي سيقرب الفريق أكثر من حسم اللقب، حيث إنه سيحتاج إلى انتصار وحيد فقط في المراحل الأربع المتبقية ليضمن التتويج بلقب الدوري حيث يتصدر بفارق 9 نقاط عن وصيفه النصر.

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وفي المقابل يسعى الأهلي لاستعادة توازنه وتحقيق فوزٍ يجعله ينفرد بالمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا.

وزادت الأوضاع تعقيداً في الأهلي عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام مضيفه الفيصلي، حيث بات الفريق مهدداً بفقدان أحد المراكز الآسيوية.

وقرر الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق أمس الأول استقالته من منصبه بسبب ظروفه الصحية حيث من المتوقع أن يعيّن رئيس النادي عبدالاله مؤمنة المخضرم طارق كيّال ليكون بديلاً له.

ويعيش الصربي فلادان مدرب الأهلي أوضاعاً صعبة قبل لقاء الكلاسيكو بسبب الغيابات الكبيرة التي ضربت الفريق حيث سيتواصل غياب الثنائي دجانيني تافاريس والذي لم يكمل موسمه بسبب مشاكله المالية مع الفريق وزميله الجزائري يوسف بلايلي بسبب منع السفر في بلده نظراً لظروف جائحة كورونا، بالإضافة للمصابين البرازيلي سوزا والألماني ماركو مارين وحسين المقهوي.

ولم تتضح حتى الآن مشاركة الحارس محمد العويس قاطع تدريبات فريقه الأسبوع الماضي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

ويخشى الأهلاويون أن يفقد فريقهم أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا، حيث إن الفريق يحتل المركز الثالث برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن الفيصلي الرابع و3 نقاط عن الوحدة الرابع.