مران الأهلي استعداداً للقمة.. تأهيل جيرالدو.. وجلسة للشيخ في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

استأنف الفريق الأول بالأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية وتأهيلية مع بداية المران الجماعي، تحت إشراف توماس بينكيل مدرب الأحمال.

وحرص بينيكل على قيادة اللاعبين لجانب من تدريبات الجري والتدريبات البدنية بالكرة مع بداية فقرات المران.

وخاض لاعبو الأهلي، الذين خاضوا لقاء أسوان الأخير في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتدريبات كرة ترفيهية في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء.

وأدى اللاعبون فقرات المران البدنية قبل أن يستكملوا تدريباتهم بجوانب بدنية واستشفائية، بالإضافة إلى خوض تدريبات كرة طائرة بالقدم.

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وخاض جيرالدو دا كوستا، لاعب وسط الفريق جلسة تدريبات في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى جيرالدو جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم، بجانب فقرات أخرى في الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

ويؤدي جيرالدو تدريبات تأهيلية واستشفائية ضمن البرنامج الطبي المحدد له، لا سيما أن اللاعب غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان للإصابة.

واكتفى أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق بأداء جلسة في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخوض الشيخ جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم، ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

يذكر أن الشيخ غادر مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز للإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.