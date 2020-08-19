رسمياً.. الانتاج يشكو حكام مباراتي الأهلي والمقاولون بسبب "الفار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم الانتاج الحربي بشكوى رسمية ضد حكام مباراتيه مع الأهلي والمقاولون العرب في الدوري بسبب عدم اللجوء لتقنية الفيديو "فار".

وأرسل الانتاج خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب الرجوع لتسجيلات المباراتين من أجل التأكد من إصرار الحكام على عدم اللجوء لتقنية الفيديو لاتخاذ قرارات مصيرية في المباريات.

وشدد الانتاج الحربي على ضرورة تصحيح المسار من اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم مؤكداً على ثقته في تطبيقها العدل على الجميع.

وتعادل الانتاج الحربي مع الأهلي (1-1)، قبل أن يتعثر بالهزيمة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وسط اعتراضات على أداء الحكام.