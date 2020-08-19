مران الزمالك للقمة.. جلسة كارتيرون ومساعده.. تأهيل حازم.. وتدريبات بدنية شاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

خاض فريق الزمالك مساء اليوم الأربعاء مرانه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقره، عقب مباراة يوم أمس الثلاثاء أمام فريق مصر؛ استعداداً لمباراتهم المقبلة أمام الأهلي.

وقسّم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، اللاعبين إلى مجموعتين؛ حيث خاص اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.

وحرص باتريس كارتيرون، على عقد جلسة سريعة مع أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق على هامش التدريبات الجماعية.

وتحدث المدير الفني مع عبد العزيز عن بعض الأمور الفنية التي يُريد تنفيذها خلال مران اليوم،

وواصل حازم إمام، لاعب الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخضع إمام لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري خلال الفترة الماضية .

وخضع اللاعبين لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة؛ حيث حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاركة اللاعبين في التدريبات البدنية والتي شهدت عدة فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني للفريق.

وشهدت التدريبات فقرة بدنية آخرى تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الأحمال بالفريق؛ حيث شملت تمارين الركض حول الملعب، وبعض التدريبات الإضافية.

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وخاض الرباعي محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش، محمد عواد، محمد صبحي تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق.

وبدأ التدريب بفقرة بدنية للرباعي تحت قيادة مدرب الحراس، أعقبتها فقرة فنية آخرى شملت بعض التدريبات الخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من مسافات قريبة.

وشهدت التدريبات تألق كبير لرباعي حراسة المرمى، حيث نال الحراسة إشادة خاصة من الجهاز الفني للفريق.

وشارك لاعبو الفريق في تقسيمة جماعية في نهاية مران اليوم؛ حيث حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال التقسيمة، بالإضافة إلى حرصه على توقف المران في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأمور الفنية.

وشهدت التقسيمة حماس كبير من لاعبي الفريق، حيث تألق العديد من اللاعبين خلال هذه الفقرة الفنية بالمران.

ويخضع الفريق لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، غدًا الخميس قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريباته الجماعية غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحاً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة، عقب الخضوع لمسحة كورونا.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق استعداداته للمباراة بالتدريب على ملعب النادي، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الملعب قبل المباراة بـ ٢٤ ساعة