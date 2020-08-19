تقارير سويسرية: فايلر بإمكانه الرحيل عن الأهلي في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية سويسرية، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بإمكانه الرحيل عن القلعة الحمراء في شهر سبتمبر.

ووفقاً لصحيفة "aargauerzeitung" السويسرية، فإن فايلر يمتلك بنداً في عقده الجديد مع الأهلي ينص على إمكانية رحيله في نهاية شهر سبتمبر المقبل والانتقال إلى أي نادٍ آخر إذا أراد ذلك".

وأشارت الصحيفة السويسرية، إلى أن الفريق الجديد الذي سيحصل على خدمات فايلر، لن يضطر إلى دفع أي شروط جزائية للأهلي.

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وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع فايلر، مشيرة إلى أن نادي بيراميدز يُعد أبرز الأندية التي تريد الحصول على خدمات المدير الفني السويسري.

وقالت الصحيفة أنه في حالة رحيل فايلر عن الفريق والتوقيع لبيراميدز، ستكون ضربة حساسة للأهلي، بعد خسارة لاعبه رمضان صبحي لصالح الفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق عن تمديد عقد فايلر لمدة عام آخر.