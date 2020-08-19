محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
كشف محمد بركات مدير المنتخب المصري الأول عن دراسة تجري في الوقت الحالي مع الجهاز الفني من أجل تحقيق الاستفادة من فترة التوقف الدولي القادمة في شهر نوفمبر.
وفي تصريحات صحفية قال بركات إن المنتخب يضع في اعتباراته الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى فترة التوقف الطويلة التي دامت لأكثر من 5 أشهر.
وأشار بركات إلى أن المنتخب يحتاج استمرارية الدوري في الوقت الحالي وخوض اللاعبين لعدد من المباريات لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية اللازمة قبل تمثيل المنتخب.
ولفت نجم المنتخب المعتزل إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مباراة ودية للمنتخب في نوفمبر، مؤكداً أن إمكانية حدوث تجمع في أكتوبر من الوارد حدوثها.
وأشار بركات إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين بدقة لاختيار قائمة متكاملة ومثالية من اللاعبين المتاحين حالياً لفترة التوقف الدولي القادمة.
ويستعد المنتخب المصري لاستئناف مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها 2022، والاستعداد لبداية مشوار تصفيات كأس العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بركات: المنتخب يدرس الاستفادة من فترة توقف نوفمبر.. ونطالب باستمرارية الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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