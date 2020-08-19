الأهلي يطالب بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا: من أبناء النادي المخلصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، أن النادي طالب وزارة الشباب والرياضة بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا، لأنه من الأبناء المخلصين للنادي. كان الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جدد مطالبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا كاملا. Advertisements وقال فؤاد في تصريحات لقناة النادي الأهلي، حول تقديم النادي طلبا لصرف عقد مؤمن زكريا: "الأهلي يقدر أبناءه المخلصين، ومحمود الخطيب يعتبره مثل ابنه". وأضاف فؤاد: "مؤمن زكريا يمر بفترة صحية صعبة وتكاليف علاجه باهظة". واختتم المتحدث الرسمي للأهلي:"مؤمن زكريا ليس مقيدًا في قائمة الفريق، ولا يحق لنا صرف عقد اللاعب كاملاً سواء كان مقيداً أو لا، فقمنا بتقديم طلباً لوزارة الشباب والرياضة، بصرف عقد مؤمن كاملاً".

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