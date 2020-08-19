الكشف عن موعد انتهاء إيقاف شيكابالا وإمام عاشور وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات دوري we المصري حتى الجولة الـ25 من المسابقة، ليتحدد في ضوئها موعد نهاية إيقاف عناصر الأهلي والزمالك التي أتت في أحداث كأس السوبر المصري.

وتعد المباريات العشر لكهربا كما يلي: الزمالك، سموحة، إنبي، الإنتاج الحربي، أسوان، الزمالك، الجونة، المصري، وادي دجلة، حرس الحدود.

وتنتهي عقوبة كهربا 7 سبتمبر المقبل، أما أول مباراة سيلعبها الأهلي بعد حرس الحدود ستكون أمام الإسماعيلي وهي أول لقاء سيكون من حق كهربا المشاركة به، لكن لم يحدد اتحاد الكرة موعده بعد.

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وبالنسبة لشيكابالا وإمام عاشور، فتسلسل المباريات الخاصة بهم بعد الإيقاف كالتالي: الأهلي، المصري، الاتحاد السكندري، مصر للمقاصة، نادي مصر، الأهلي، المقاولون، انبي، بيراميدز، طلائع الجيش.

ويغيب شيكابالا عن الزمالك 8 مباريات وبالتالي فإن عودته للمباريات ستكون عقب مباراة الفريق أمام إنبي ستكون 30 أغسطس الجاري، على أن يكون جاهز لقيادة الفريق أمام بيراميدز، لكن سيظل القرار مرتبط بإذا كان اتحاد الكرة سيحتسب مباراة الأهلي التي انسحب منها الزمالك ضمن المباريات الملعوبة للفريق.

أما إمام عاشور فإن أخر مباريات ضمن الإيقاف المقرر بعشر مباريات المفترض أن تكون طلائع الجيش 6 سبتمبر المقبل - في حالة احتساب المباراة التي انسحب الزمالك منها أمام الأهلي - أمام المباراة التالية ستكون أمام سموحة ولم يحدد موعدها بعد.