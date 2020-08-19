تقرير.. 10 لاعبين تأكد غيابهم عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يشهد يوم السبت القادم، لقاء القمة الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن منافسات الأسبوع 21 من دوري we المصري.

اللقاء يشهد غياب العديد من لاعبي الفريقين، بسبب الإيقاف أو الإصابات بالإضافة لغموض موقف بعض اللاعبين حول المشاركة من عدمها في اللقاء.

غيابات الزمالك

تشهد صفوف النادي الأبيض غياب عبد الله جمعة لاعب الفريق، للإيقاف بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادي مصر، مساء أمس الثلاثاء.

كما يغيب الثنائي إمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعبا الفريق، للإيقاف أيضاً بعد العقوبة الموقعة عليهما من قبل اتحاد الكرة بعد أحداث السوبر المصري.

ويحوم الغموض حول مشاركة الثلاثي حازم إمام ومصطفى فتحي ومحمد حسن، في مباراة الأهلي، بسبب الإصابات العضلية التي يعانوا منها في الفترة الأخيرة.

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غيابات الأهلي

يغيب لاعب وحيد في صفوف القلعة الحمراء عن مباراة الزمالك، للإيقاف وهو محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب العقوبة الموقعة عليه بعد أحداث السوبر المصري.

ويغيب محمود متولي مدافع الفريق، للإصابة بعد تعرضه لقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان.

ويشهد اللقاء غياب الثنائي حسين الشحات ومحمد محمود، لعدم تعافيهم من الإصابة حتى الآن، حيث أجرى الشحات عملية الفتاق، ولايزال محمود يتعافى من إصابة الرباط الصليبي.

ولايزال هناك غموض في موقف الثنائي جيرالدو وأحمد الشيخ من مباراة الزمالك، حيث تعرض الثنائي لإصابة في مباراة أسوان، وعانى جيرالدو من إصابة في العضلة الخلفية، بينما عانى الشيخ من إصابة في كاحل القدم.

ويغيب الثلاثي رمضان صبحي وشريف إكرامي وحسام عاشور عن المباراة، حيث انتهى عقد إعارة صبحي مع الأهلي وسيعود إلى هيدرسفيلد الإنجليزي، بينما يغيب إكرامي وعاشور عن اللقاء بعدما أخبرهما النادي بانتهاء مشوارهم مع النادي.