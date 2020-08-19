"مستند".. الزمالك يحصل على 89 ألف دولار بسبب عمر جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية الزمالك في الحصول على حق رعاية عمر جابر من بيراميدز. وكان بيراميدز قد تعاقد مع عمر جابر في صيف 2018 قادماً من صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي. وأفاد الموقع الزمالك في بيان رسمي التالي: حصل مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقية النادي في الحصول على نظير رعاية عمر جابر لاعب الفريق السابق. Advertisements وأقر فيفا بحق الزمالك في الحصول على ٨٩ ألف دولار من نادي بيراميدز. وقد تلقى النادي صورة رسمية من الحكم تمهيدا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية. وكان الزمالك قد تقدم بطلب عبر نظام TMS بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٠ والذي تم البت فيه اليوم.

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