الخليج 365 يكشف هوية اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد مصدر ظهور حالتين مصابتين بفيروس كورونا في فريق ليفربول، للاعبين ترنت ألكساندر أرنولد ظهير أيمن الفريق، وديفوك أوريجى مهاجم الريدز.
وكانت تقارير إنجليزية أكدت الأربعاء، إصابة لاعب داخل معسكر ليفربول بفيروس كورونا.
وأكد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن أرنولد اُستبعد من معسكر الفريق المستمر حاليا في النمسا استعدادا للموسم الجديد، ليبقى في إنجلترا لحين تعافيه، فيما ظهرت إيجابية عينة أوريجي في معسكر الفريق المقام في النمسا، ليتم عزله.
ويخوض ليفربول مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام شتوتجارت الألماني، وريد بول سالزبورج النمساوي.
وأوضح المصدر أن جميع لاعبي ليفربول خضعوا لمسحات للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، لتتأكد سلبية بقية اللاعبين.
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