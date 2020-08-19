تدريبات استئفائية للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة أسوان

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في لقاء أسوان الأخير في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتدريبات كرة ترفيهية فيمران الفريق الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء.
وأدى اللاعبون فقرات المران البدنية قبلأن يستكملوا تدريباتهم بجوانب بدنية واستشفائية، بالإضافة إلى خوض تدريبات كرة طائرة بالقدم.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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