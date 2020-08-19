رابط سريع مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية

كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن دعمه لفريق أولمبيك ليون أمام بايرن ميونخ خلال مواجهة، اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب بنزيما، على حسابه في تويتر: "إلى الأمام"، ثم أشار للحساب الرسمي لأولمبيك ليون.

ولعب بنزيما ضمن صفوف ليون من

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2004 وحتى 2009، قبل أن ينتقل لريال مدريد نظير 35 مليون يورو.

وودع بنزيما رفقة ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي.

وصعد ليون لنصف النهائي بعدما

أقصى مانشستر سيتي حيث فاز عليه في ربع النهائي 3-1، بعد أن أطاح الفريق الفرنسي بيوفنتوس من ثمن النهائي.

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لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )