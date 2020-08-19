اخبار الرياضه

رابط سريع مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ، عن دعمه لفريق أولمبيك ليون أمام بايرن ميونخ خلال مواجهة، اليوم، في نصف نهائي .

وكتب بنزيما، على حسابه في تويتر: "إلى الأمام"، ثم أشار للحساب الرسمي لأولمبيك ليون.

ولعب بنزيما ضمن صفوف ليون من

Advertisements
2004 وحتى 2009، قبل أن ينتقل لريال مدريد نظير 35 مليون يورو.

وودع بنزيما رفقة ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي.

وصعد ليون لنصف النهائي بعدما

أقصى مانشستر سيتي حيث فاز عليه في ربع النهائي 3-1، بعد أن أطاح الفريق الفرنسي بيوفنتوس من ثمن النهائي.

 

 

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

 

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

 

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط سريع مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا