رابط سريع مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية

كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن دعمه لفريق أولمبيك ليون أمام بايرن ميونخ خلال مواجهة، اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكتب بنزيما، على حسابه في تويتر: "إلى الأمام"، ثم أشار للحساب الرسمي لأولمبيك ليون.
ولعب بنزيما ضمن صفوف ليون من
وودع بنزيما رفقة ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي.
وصعد ليون لنصف النهائي بعدماأقصى مانشستر سيتي حيث فاز عليه في ربع النهائي 3-1، بعد أن أطاح الفريق الفرنسي بيوفنتوس من ثمن النهائي.
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