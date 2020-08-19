مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون في دوري الأبطال (بث مباشر)

تتجه الأنظار مساء يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب خوسيه الفالادي، الذي يحتضن مباراة مثيرة تجمع بين بايرن ميونخ وليون، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واطاح بايرن ميونخ في دور ربع النهائي بفريق برشلونة الإسبانية بعدما حقق الانتصار عليه بثمانية أهداف مقابل هدفين ليعبر إلى نصف النهائي، بينما ليون قطع تذكرة العبور إلى هذا الدور بعدما قضى على أحلام مانشستر سيتي وتفوق عليه بثلاثية لهدف.

الفريق البافاري سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة جدًا بعد الفوز الثقيل على برشلونة، أملاً بأن يواصل سلسلة الانتصارات ويعبر إلى الدور النهائي، ويحاول الظفر

بلقب البطولة هذا الموسم.

وعلى الرغم من المفاجأت التي حصل في البطولة، إلا أن بايرن ميونخ هو الفريق الأفضل حتى الأن ويقدم مستوى مميز، وهو المرشح الأول لحصد اللقب، ولكن عليه ألا يستهين بالخصم لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل.

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وحصد البافاري لقب دوري الأبطال 5 مرات في تاريخه وكان أخرها عام 2013/2012م أي منذ ما يقارب 8 سنوات لم يتوج بذات الأذنين، لذا هو متشوق لهذا اللقب

ويريد بأن يتوج به ويعتلي منصات التتويج ليفرح جمهوره.

وفي ذات السياق، نجح ليون في الوصول إلى هذا الدور بكل جدارة واستحقاق بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام الكبار، حيث أسقط يوفنتوس والسيتي ووصل إلى هذا الدور، ويؤكد بأنه فريق كبير وقادر على إحداث المفأجأت.

يدخل ليون المباراة ويعلم صعوبة البافاري، ولكن سيقاتل لمحاولة إيقاف الماكينات الألمانية، والفوز عليه للعبور إلى الدور النهائي، الذي سيقام على ملعب النور يوم الأحد 23/8م.

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )