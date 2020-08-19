بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وليون بدوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان، المباراة القوية والمثيرة بين فريقي بايرن ميونخ وليون، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب خوسية الفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في إطار مباريات الدول نصف نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا.

ونجح نادي بايرن ميونخ الألماني فى الوصول إلى نصف نهائي دورى

الأبطال، بعد فوزه التاريخى على نظيره فريق برشلونة الإسباني، بنتيجة 8 – 2، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب "النور"

وكما أن فريق ليون حقق مفاجأة بإقصاء منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي من دور ربع النهائي ويسعي لتحقيق الصعود لأول مرة في

تاريخه.

وسيواجه الفائز من مباراة ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني فريق باريس سان جيرمان في نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا يوم الأحد الموافق 23 أغسطس علي ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )