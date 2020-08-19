طارق همام: سعيد بالعودة لصفوف الإسماعيلي

عبر العراقي همام طارق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن سعادته بالعودة مجددا لصفوف الفريق .

وأضاف فى تصريحات رسمية: " العالم كله عانى ومازال يعانى من هذا الفيروس الذى اتمنى أن ينتهى سريعا وتعود الحياة لطبيعتها من جديد ".

واتبع الدولى العراقى :”اشتاق كثيرا للفريق وزملائى ونتطلع أن نعود فى أفضل صورة ممكنة نسعد بها جماهيرنا الكبيرة التى لاتتوقف عن مساندتنا بشكل كبير واود أن اشكرهم عن ما يكنوه لى من حب”.

واستكمل حديثه :”كنت اتدرب ضمن صفوف فريقى

السابق القوة الجوية من أجل الحفاظ على جاهزيتى بشكل مستمر ،الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى جوميز وضع لى برنامج تدريبى مكثف يتضمن تدريبات على فترتين سعيا للوصول للمستوى البدنى المأمول”.

وأتم حديثه :”أشكر مجلس الادارة واللاعبين وأتمنى لهم التوفيق فى لقاء وادى دجلة الذى سيقوم بنقل الفريق لعدة مراكز متقدمة فى حال حصد الثلاث نقاط”.