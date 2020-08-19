بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بايرن ميونخ وليون” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 19-8-2020 في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “بايرن ميونخ وليون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خوسيه الفالادي.

يستقبل ملعب نادي سبورتينج لشبونة “خوسيه الفالادي” مباراة نارية بين “بايرن ميونخ وليون” في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة باقي مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملاعب محايدة في البرتغال بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

تأهل فريق “بايرن ميونخ” الألماني إلى هذا الدور بعد اقصاءه “برشلونة” الإسباني في دور 8، بعدما اكتسحه بنتيجة تاريخية (8-2) في المباراة التي أقيمت على ملعب “النور” يوم 14-8-2020.

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بينما صعد “ليون” الفرنسي على حساب “مانشستر سيتي” الإنجليزي، بعدما انتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “خوسيه الفالادي” يوم 15-8-2020.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة “باريس سان جيرمان” على ملعب النور يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

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بايرن ميونخ 0-0 ليون

ملعب النور (لشبونة – البرتغال)

دوري أبطال أوروبا (دور نصف النهائي)

تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

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