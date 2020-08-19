فان دايك لـ كومان : “هولندا تودع مدرب متمرس وناجح”

علق مدافع فريق ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك، على رحيل مدربه رونالد كومان عن تدريب منتخب هولندا، ليتولى قيادة فريق برشلونة الإسباني، حيث وجه له رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال فان دايك في رسالته لمدربه السابق رونالد كومان: “ن هذا المكان أهنئ رونالد كومان على انتقاله إلى نادي برشلونة، منتخب هولندا يودع مدرب متمرس وناجح”.

وأضاف مدافع هولندا الدولي: “ولكن هناك أيضًا روابط خاصة تجمع بيننا، لقد أوصلني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنحني شارة قيادة المنتخب الهولندي، أفهم أنه يريد تحقيق حلمه، من المؤكد أن الأحداث العالمية الأخيرة وحياته الشخصية لعبت دورًا في هذا القرار، واتمنى له حظا سعيدا”.

وكان فريق برشلونة قد أعلن صباح الأربعاء، عن تولي الهولندي رونالد كومان منصب المدير الفني للنادي الكتالوني، وذلك بعقد يمتد حتى عام 2022، خلفا للمدرب السابق كيكي سيتين.

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