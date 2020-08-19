بالأرقام.. المسيليم في مواجهة المعيوف قبل كلاسيكو اهلي جدة والهلال

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة“، مساء الخميس، مباراة من العيار الثقيل، حيث يستقبل اهلي جدة نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مواجهة الكلاسيكو، يتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة بفارق 9 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 5 جولات.

ويُعتبر الحارسين عبد الله المعيوف وياسر المسيليم من الأعمدة الرئيسية في تشكيلتي الهلال والاهلي، ولهما دور كبير في الحفاظ على نظافة شباك الفريقين.

وفي السطور التالية يُقارن الخليج 365 بين أرقام حارسي الهلال والاهلي خلال المباريات الماضية في الموسم الحالي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين..

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عبدالله المعيوف

شارك حارس الهلال هذا الموسم في 23 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمعدل 2070 دقيقة لعب، وبلغت نسبة نجاحه في التصديات 71.8 %، وحافظ على نظافة شباكه 8 مرات، والتقط الكرة 8 مرات، واستطاع تشتيت الكرة 12 مرة، وتمكن من التصدي لركلة جزاء.

وبلغت نسبة نجاح المعيوف في التمريرات بشكل عام 74.5 %، ونسبة نجاحه في التمريرات الطولية 53.3 %، وتمكن من صناعة فرصتين، وحصل على 3 أخطاء.

ياسر المسيليم

وعلى الجانب الآخر لعب حارس اهلي جدة هذا الموسم 14 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمعدل 1240 دقيقة لعب، وبلغت نسبة نجاحه في التصديات 72.1 %، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة، والتقط الكرة 5 مرات، واستطاع تشتيت الكرة 9 مرات.

وبلغت نسبة نجاح ياسر المسيليم في التمريرات بشكل عام 68.8 %، ونسبة نجاحه في التمريرات الطولية 46.2 %، وحصل على خطأ.

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