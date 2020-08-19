مدافع أتلتيكو مدريد: أحب تشيلسي وأرغب في اللعب تحت قيادة لامبارد!

أعرب مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، خوسيه ماريا خيمينيز، عن رغبته في اللعب تحت القيادة الفنية لمدرب تشيلسي، فرانك لامبارد.

وقال المدافع الأوروجوياني البالغ من العمر (25 عامًا) في مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي لليجا: “أود أن ألعب مع فرانك لامبارد“.

وأضاف اللاعب المرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى 2023: “دائمًا ما كنت أحرص على مشاهدة تشيلسي في طفولتي، لقد أحببتهم”.

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وتبحث إدارة تشيلسي بإيعاز من لامبارد عن قلب دفاع متمرس للتعاقد معه في سوق الميركاتو الصيفي الحالي، ويبدو أنهم وجدوا ضالتهم.

ينشط خيمينيز مع أتلتكو مدريد منذ صيفية 2013 وبات أحد أفضل المدافعين في أوروبا تحت إشراف المدرب دييجو سيميوني بخوضة ما يقرب من 200 مباراة بقميص الفريق.

وقد يكون الصفقة الرابعة هذا الصيف، بعد أن حسم تشيلسي صفقتي حكيم زياش وتيمو فيرنر، بينما اقترب من إغلاق صفقة كاي هافيرتز من بايرليفركوزن.

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