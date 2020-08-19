بعد فشل صفقة دافيد سيلفا.. لاتسيو يتبضّع من ليفربول

فوجئت إدارة فريق لاتسيو الإيطالي بتوقيع دافيد سيلفا لفائدة ريال سوسيداد الإسباني، بعد أن كانت قد حسمت الصفقة بالفعل وعقدت العديد من الجلسات مع وكيل أعماله.

صانع الألعاب البالغ من العمر 34 عامًا، أسدل الستار على حقبة تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي بعد 10 سنوات اتشح فيها بالقميص السماوي.

وبرز اسم لاتسيو كوجهة مفضلة لاستقبال دافيد سيلفا، لكن اللاعب فاجأ الجميع بإعلان الانتقال إلى ريال سوسيداد، ما أغضب إدارة النادي العاصمي الإيطالي.

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لاتسيو يتبضّع من ليفربول

ذكرة صحيفة “كوريري ديلو سبورت” تقرير لها اليوم الأربعاء، أن لاتسيو حصر البدائل المتاحة في السوق، وأفضى الأمر إلى فيليبي أندرسون لاعب الفريق السابق، وشيردان شاكيري من ليفربول.

وأشارت إلى أن شح مشاركات شاكيري مع ليفربول، قد تدفع به إلى لاتسيو ليخوض ثاني تجاربه في إيطاليا بعد فترة قصيرة سيئة مع الإنتر قبل 4 أعوام.

إيلي تاري وهو مدير كرة القدم بلاتسيو قال بأنه تابع شاكيري منذ أعوام عندما كان ينشط مع بازل السويسري، وينتظر الفرصة المناسبة للتعاقد مع، خاصة مع رغبة يورجن كلوب في بيع اللاعب بسعر مناسب.

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