قبل الكلاسيكو.. التشكيلة المثالية الأغلى في مباراة اهلي جدة والهلال

تترقب الجماهير الرياضية مواجهة الكلاسيكو المنتظرة، غدًا الخميس، بين اهلي جدة والهلال ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويحتل نادي الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة بفارق 9 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بينما يأتي اهلي جدة في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 5 جولات.

وسيتواجد في كلاسيكو اهلي جدة والهلال العديد من النجوم المميزة الذين لهم قيمة سوقية كبيرة، سواء من المحترفين الأجانب، أو اللاعبين السعوديين، لكن ما هي التشكيلة المثالية لأغلى اللاعبين في اللقاء؟

التشكيلة المثالية الأغلى

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، رصد الخليج 365 التشكيلة المثالية الأغلى في كلاسيكو اهلي جدة والهلال، وفقًا للقيمة السوقية الحالية لكافة اللاعبين في الفريقين.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

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حارس المرمى: محمد العويس “الاهلي” بقيمة سوقية 2.2 مليون يورو.

خط الدفاع: محمد البريك “الهلال” 1.8 مليون يورو ـ معتز هوساوي “الاهلي” 800 ألف يورو ـ جانج هيون سو “الهلال” 800 ألف يورو ـ لوكاس ليما “الاهلي” 5.5 مليون يورو.

خط الوسط: جوزيف دي سوزا ” الاهلي” 10 مليون يورو ـ جوستافو كويلار “الهلال” 3.2 مليون يورو ـ ماركو مارين “الاهلي” 4.8 مليون يورو.

خط الهجوم: يوسف البلايلي “الاهلي” 2.4 مليون يورو ـ أندريه كاريلو “الهلال” 6.5 مليون يورو ـ عمر السومة “الاهلي” 6.5 مليون يورو.

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