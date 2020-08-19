بث مباشر | شاهد الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الاتحاد والفيصلي” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 19-8-2020 في الجولة 26، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاتحاد والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبد الله الحربي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:05 بتوقيت السعودية، 18:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت جرينتش، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يدخل “الاتحاد” المباراة بمعنويات عالية، بعدما كسر سلسلة النتائج السلبية، إذ حقق الفوز على “الاتفاق”في الجولة الماضية بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية، ليبتعد العميد عن مناطق الهبوط.

Advertisements

ويتواجد “الاتحاد” في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن اولى مراكز الهبوط -المركز 14- التي يقبع فيها “الحزم” وبفارق نقطتين أيضًا عن صاحب المركز 11 “الفيحاء”.

في المقابل يحتل فريق “الفيصلي” المركز الرابع برصيد 41 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن الثالث “أهلي جدة”، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الخامس “الوحدة”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر فيديو الاتحاد والفيصلي

..