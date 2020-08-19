بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الاتحاد والفيصلي” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 19-8-2020 في الجولة 26، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاتحاد والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبد الله الحربي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:05 بتوقيت السعودية، 18:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت جرينتش، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يدخل “الاتحاد” المباراة بمعنويات عالية، بعدما كسر سلسلة النتائج السلبية، إذ حقق الفوز على “الاتفاق”في الجولة الماضية بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية، ليبتعد العميد عن مناطق الهبوط.

ويتواجد “الاتحاد” في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن اولى مراكز الهبوط -المركز 14- التي يقبع فيها “الحزم” وبفارق نقطتين أيضًا عن صاحب المركز 11 “الفيحاء”.

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في المقابل يحتل فريق “الفيصلي” المركز الرابع برصيد 41 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن الثالث “أهلي جدة”، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الخامس “الوحدة”.

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الاتحاد 0-1 الفيصلي

ملعب مدينة المجمعة الرياضية

الدوري السعودي (الجولة 26)

جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر لمباراة الاتحاد والفيصلي في الجولة 26 بالدوري السعودي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة الاتحاد: مارسيلو جروهي – عبد المحسن فلاته – برونو أوفيني – سعود عبد الحميد – حمدان الشهراني – عبد الإله المالكي – كريم الأحمدي – ليوناردو جيل – فهد المولد – رومارينيو – عبد الرحمن العبود.

مارسيلو جروهي – عبد المحسن فلاته – برونو أوفيني – سعود عبد الحميد – حمدان الشهراني – عبد الإله المالكي – كريم الأحمدي – ليوناردو جيل – فهد المولد – رومارينيو – عبد الرحمن العبود. ???? دكة البدلاء: فواز القرني – مهند الشنقيطي – عبد العزيز البيشي – عمار الدحيم – خالد السميري – عواد الناشري – أحمد العوفي – أنيس البدري – هارون كامارا.

فواز القرني – مهند الشنقيطي – عبد العزيز البيشي – عمار الدحيم – خالد السميري – عواد الناشري – أحمد العوفي – أنيس البدري – هارون كامارا. ???? تشكيلة الفيصلي: مصطفى ملائكة – خالد الغامدي – رفاييل سيلفا – ايجور روسي – محمد قاسم – احمد الفقي – حسن آل المنصور – خاليم هايلاند – يوسف الجبلي – ويليام – جيليرمي.

مصطفى ملائكة – خالد الغامدي – رفاييل سيلفا – ايجور روسي – محمد قاسم – احمد الفقي – حسن آل المنصور – خاليم هايلاند – يوسف الجبلي – ويليام – جيليرمي. “0 صافرة بداية المباراة.

“5 مرت اول خمس دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“6 قدمت إدارة العميد مكافآت مجزية للاعبي الفريق بعد الفوز على الاتفاق في الجولة الماضية، خاصة وان المباراة كانت تحمل اهمية كبيرة للإتحاد الذي ابتعد بعض الشيء عن مناطق الهبوط.

“7 ضربة حرة مباشرة للاتحاد من على حدود منطقة الجزاء.

“7 تولى تنفيذها ليوناردو جيل وسددها قوية ولكن خرجت أعلى من المرمى.

“10 استحواذ على الكرة من لاعبي الاتحاد دون خطورة على مرمى ملائكة.

“15 المباراة لم ترتقي للمستوى المنتظر، لا وجود لهجمات خطيرة حتى الآن.

“23 ضربة حرة مباشرة للفيصلي من الجهة اليسرى.

“24 الحكم يوقف اللعب ويوجه تحذيرات لمدافع الاتحاد ومدافه الفيصلي المتقدم بعد تدافعهم داخل المنطقة.

“25 محمد قاسم يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الاتحاد يبعدها.

“29 الفيصلي هو من يستحوذ على الكرة في الدقائق القليلة الماضية.

“30 دقيقة راحة لالتقاط الانفاس “الكولينج بريك”.

“31 الحكم يستأنف اللعب الآن.

“34 انطلاقة رائعة من سعود عبد الحميد من الجهة اليمنى ولكن يصطدم بدفاع حديدي من الفيصلي.

“38 لا جديد يُذكر مازالت النتيجة سلبية والاداء كذلك!

“40 يتبقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

“41 ضرررربة جزاء للفيصلي، بعدما لمست الكرة يد مدافع الاتحاد في كرة عرضية جاءت من الركنية.

“43⚽جووووووووووووووول – الجبلي يتولى تنفذ ضربة الجزاء ويسددها قوية لتسكن شباك جروهي الذي حاول معها ولكن كانت قوية جدًا.

“44 أحمد أشرف يتلاعب بدفاع الاتحاد داخل المنطقة ولكن فشل في تسديد الكرة بالمرمى.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الفيصلي بهدف مقابل لا شيء.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 بداية الشوط الثاني.

“48 انطلاقة رائعة من رومارينيو الذي مرر إلى فهد المولد ليسددها قوية ولكن تعلو المرمى.

“52 عبد الإله المالكي يسدد كرة قوية علت المرمى بعد عرضية من الجهة اليمنى.

“53 الاتحاد أصبح أفضل من ما كان عليه في الشوط الاول.

“55 برونو أوفيني يتقدم ويضرب كرة رأسية من الركنية ولكن بعيدة عن مرمى مصطفى ملائكة.

“59 تنظيم دفاعي مميز حتى الآن من لاعبي الفيصلي.

“60 عبد العزيز البيشي وأنيس البدري يستعدان للدخول في قادم الدقائق.

“62???????? تبديلان دفعة واحدة للاتحاد بخروج المالكي ودخول البيشي، وخروج ليوناردو جيل ودخول أنيس البدري.

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