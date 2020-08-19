بيكيه يتلقّى عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير إعلامية أن مدافع فريق برشلونة، جيرارد بيكيه، تلقى عرضًا من الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فولهام.

وقالت يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة، بأن المدافع المخضرم تلقى عرضًا جديًا للانتقال إلى النادي اللندني بداية من الموسم المقبل.

ونوهت بأن بيكيه (33 عامًا) بات غير مرغوب فيه من قبل رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو، بعد تصريحاته الهجومية عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونيخ.

Advertisements

وقال اللاعب عقب اللقاء: “إنه عار، لقد وصل برشلونة إلى الحضيض، هذه ليست المرة الأولى أو الثانية التي يحدث فيها ذلك، النادي بحاجة إلى إحداث تغييرات فورية”.

بيكيه هو أحد أبرز خريجي أكاديمية برشلونة “لاماسيا” وانتقل منه عام 2004 إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة 5 ملايين يورو، قبل يعاود أدراجه بعد 4 سنوات بنفس المبلغ.

ومنذ ذلك الحين ينشط بيكيه في قلب دفاعات برشلونة بصفة أساسية، وأصبح قطعة لا غنى عنها مع جميع المدربين مساهمًا في تتويج البلوجرانا بعشرات الألقاب في تلك الفترة.

..