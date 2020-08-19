تعرف على أكثر 10 أندية إنفاقاً على رواتب اللاعبين

عندما يدخل اللاعبون إلى عالم الاحتراف في كرة القدم، فإنهم يطمعون في الحصول على رواتب كبيرة لتأمين مستقبل عائلاتهم بشكل خاص.



ففي السنوات الأخيرة، باتت الرواتب العليا التي تمنحها الأندية للاعبين، سمة العصر، إذ أصبحنا نرى أندية تصرف مبالغ غير معقولة في سبيل دفع الأجور لنجومها.



وتجني معظم الأندية الكبرى والأكثر شهرة في العالم، المال من تذاكر المباريات وحقوق البث والترويج وأشياء أخرى.



وفي التقرير التالي نستعرض أكثر 10 أندية دفعاً لرواتب اللاعبين في العالم خلال الفترة الأخيرة بدءاً الأقل وصولاً إلى الأكثر.



10. آرسنال

يدفع آرسنال ما متوسطه 4.78 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب كل عام، إذ أن اللاعب الأعلى أجرا حالياً هو مسعود أوزيل بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، رغم مكوثه في الكثير من المباريات على دكة البدلاء.



كما أن هناك لاعبين آخرين يحصلون على رواتب كبيرة أمثال بيير إيميريك أوباميانغ (200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً)، وألكسندر لاكازيت (182 ألف جنيه إسترليني).



9. أتلتيكو مدريد

وصل معدل رواتب لاعبي أتلتيكو مدريد هذا الموسم إلى 5.37 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب، رغم أنه ليس من الأندية المشهورة بدفع رواتب كبيرة للاعبين.



أعلى لاعب أجراً في النادي الإسباني حالياً هو الحارس يان أوبلاك الذي يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني كل أسبوع، وهو يستحق ذلك نظراً لمستواه المميز في المواسم الأخيرة.



8. ليفربول

خلال السنوات الأخيرة تعاقد ليفربول مع العديد من اللاعبين المميزين، واستغل "الريدز" ذلك جيداً بتحقيق أكبر استفادة فعلية منهم على صعيد تحقيق الألقاب الكبرى أمثال الدوري الإنجليزي، ودوري الأبطال، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وهو يدفع ما متوسطه 5.53 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب.



ويعتبر النجم المصري محمد صلاح صاحب أعلى أجر أسبوعي في صفوف ليفربول، إذ ينال 200 ألف جنيه إسترليني، متفوقاً بفوارق بسيطة عن زملائه فيرجيل فان ديك، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، وآخرين.



7. مانشستر يونايتد

تصل رواتب لاعب مانشستر يونايتد إلى 6.12 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب، وبدا الأمر أسوأ بكثير قبل أسبوعين فقط عندما كان أليكسيس سانشيز على القائمة، قبل انتقاله النهائي لإنتر ميلان.



ويعتبر ديفيد دي خيا صاحب أعلى أجر في "الشياطين الحمر" بمبلغ 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما ينال الثلاثي بول بوغبا وأنتوني مارسيال وماركوس راشفورد 290 ألف جنيه إسترليني و250 ألف جنيه إسترليني و200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً على الترتيب.



6. بايرن ميونيخ

يعد بايرن ميونيخ أحد أفضل الفرق في أوروبا، ويبدو أنه لا يمكن إيقافه حالياً، خاصة بعد الأداء الخارق أمام برشلونة، إذ تبلغ فاتورة رواتبه 6.19 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب.



ويعد روبرت ليفاندوفسكي صاحب أعلى أجر في النادي بواقع 275 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو بلا شك يستحق ذلك، كونه سجل 55 هدفاً حتى الآن خلال 46 مباراة خاضها هذا الموسم.



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5. باريس سان جيرمان

يملك سان جيرمان اثنين من أغلى لاعبي العالم حالياً وهما نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، وليس من المستغرب أن يدفع مبلغ 6.81 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب سنوياً.



ويحصل نيمار على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو أعلى راتب في صفوف النادي "الباريسي"، متفوقاً على زملائه مبابي، وأنخيل دي ماريا، وماركو فيراتي، أصحاب الرواتب العالية أيضاً.



4. مانشستر سيتي

يعتبر السيتي من الأندية التي تدفع رواتب عالية للاعبين، حيث تبلغ فاتورة السنوية 6.98 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب.



ويحصل كيفن دي بروين على أعلى راتب في السيتي بواقع 320 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً.



3. يوفنتوس

رغم أن "اليوفي" حقق لقب "الكالتشيو" التاسع على التوالي هذا الموسم، إلا أن الأمور لم تكن على ما يرام حين يتعلق الأمر بدوري أبطال أوروبا، إذ أقيل مدربه ماوريسيو ساري، وجرى تعيين أندريا بيرلو بدلاً منه، وسط توقعات أن يتم التخلص من العديد من اللاعبين، خاصة أصحاب الدخل المرتفع.



وينفق "اليوفي" مبلغ 7.71 مليون جنيه إسترليني على كل لاعب في العام، ويعتبر كريستيانو رونالدو صاحب أعلى الأجور بواقع 540 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.



2. ريال مدريد

أنهى الريال موسمه بإحراز لقب الدوري الإسباني على حساب برشلونة، قبل أن يخرج من دور الـ16 لدوري الأبطال، وسط توقعات بإعادة بناء الفريق من جديد.



ويعتبر ريال مدريد أحد أكبر الأندية التي تدفع الرواتب السنوية بمعدل 8.5 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب، إلا أن المفاجأة الكبرى هو أن صاحب أعلى أجر غاريث بيل، الذي ينال 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وبالكاد يظهر في المباريات، سواء للإصابة، أو لأسباب فنية.



وبخلاف بيل، فإن هناك لاعبين آخرين يحصلون على رواتب عليا، في مقدمتهم إيدين هازارد، وآخرين، دون أن يستفيد منهم النادي "الملكي" هذا الموسم بشكل فعلي.



1. برشلونة

كان هذا الموسم كارثي بكل المقاييس بالنسبة لبرشلونة، بدءا من إقالة مدربه إيرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين، ثم خسارة الدوري الإسباني لمصلحة الريال، انتهاء بالإهانة والإذلال على يد بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.



ورغم كل ذلك، كان برشلونة الأكثر دفعاً للرواتب في العالم بواقع 9.37 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب، حيث يحصل ميسي على مبلغ 1.15 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً كأعلى راتب.



وبخلاف ميسي، فإن هناك لاعبين آخرين أمثال أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي ولويس سواريز يحصلون على رواتب كبيرة.

المصدر: عربي بوست