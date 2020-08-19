رياضة | حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية حقيقة الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية والتي أكدت فيها أن برشلونة الإسباني سيقوم بدفع مبلغ مالي إلى ليفربول الإنجليزي في حال تتويج البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني المعار إلى بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن البند في عقد إنتقال النجم البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة يقضي بدفع النادي الكتالوني مبلغ 5 مليون يورو إلى ليفربول في حالة تحقيق كوتينيو لقب دوري أبطال أوروبا مع البرسا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الأمور واضحة في هذا الإتجاه أصبحت واضحة فحتى لو أن هذا الإتفاق حقيقي فإنه يتعلق بفوز كوتينيو بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة وليس مع فريق يلعب معه على سبيل الإعارة.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بايرن ميونخ يتواجد في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وسيواجه اليوم نظيره أوليمبيك ليون الفرنسي بحثًا عن الوصول إلى النهائي ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.