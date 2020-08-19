رياضة | نابولي يجدد عقود 3 من نجومه استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نابولي يجدد عقود 3 من نجومه استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن نابولي الإيطالي أعلن عن تجديد عقود ثلاثة من نجوم الفريق حتى صيف 2025.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم الأول هو جيوفاني دي لورينزو الظهير الأيمن لنابولي والذي قدم نفسه بشكل مميز في الموسم المنصرم.

وأكدت التقارير الصحفية أن النجم الثاني الذي تم التجديد له هو الظهير الأيسر البرتغالي للفريق الإيطالي ماريو روي الذي أصبح يلعب بشكل أساسي في الموسم المنصرم.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النجم الثالث هو المقدوني إليف إلماس نجم خط وسط نابولي الذي أظهر إمكانيات مميزة مع البارتينوبي.