رياضة | تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الأهلي ومران استشفائي للمشاركين أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الأهلي ومران استشفائي للمشاركين أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية وتأهيلية مع بداية المران الجماعي، تحت إشراف توماس بينكيل مدرب الأحمال.

وحرص بينيكل على قيادة اللاعبين لجانب من تدريبات الجري والتدريبات البدنية بالكرة مع بداية فقرات المران.

Advertisements

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين خاضوا لقاء أسوان الأخير في الدوري الممتاز،ا تدريبات استشفائية وتدريبات كرة ترفيهية في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء.

وأدى اللاعبون فقرات المران البدنية قبل أن يستكملوا تدريباتهم بجوانب بدنية واستشفائية، بالإضافة إلى خوض تدريبات كرة طائرة بالقدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.