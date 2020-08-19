رياضة | مدرب مولودية الجزائر يكشف عن مفاجآت لجماهيره

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب مولودية الجزائر يكشف عن مفاجآت لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدير الفني لمولودية الجزائر نبيل نغيز عن مفاجآت ستسعد الكثير من جماهير الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال نغيز، في حوار مصور للصفحة الرسمية للنادي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سعيد بتحقيق الهدف الذي جاء من أجله لمولودية الجزائر بضمان المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، رغم تأكيده على قدرته على المنافسة على لقب الدوري لو جرى استكمال الموسم.

وكان اتحاد كرة القدم الجزائري قد قرر إنهاء الموسم قبل ثماني جولات من النهاية بسبب جائحة كورونا، وجرى إعلان شباب بلوزداد بطلا للدوري ومولودية الجزائر وصيفا.

وشدد نغيز على أنه يبحث عن الامتياز، ولذلك، سطر خارطة طريق بالتشاور مع الإدارة تقوم على المكتسبات المحققة، وتراعي السياسة الجديدة للنادي التي تقوم على وضع سقف للرواتب ومنح الفرصة للاعبين الشبان.

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وأضاف "وقفنا على نقائص الفريق، لكن لن تكون لدينا خيارات كثيرة في التعاقد مع الأسماء الكبيرة مثلما اعتادت جماهير مولودية الجزائر على ذلك في وقت سابق، لكن الأكيد أنه ستكون هناك مفاجآت سارة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في 27 أكتوبر المقبل".

وتابع "لا يجب أن ننسى أن فريقنا يمتلك مجموعة جيدة سندعمها بستة أو سبعة لاعبين ممن بوسعهم تقديم الإضافة الفنية للفريق."

واعترف نغيز بأن مولودية الجزائر افتقد للتوازن في الموسم الماضي، وكانت لديه نقائص على مستوى الدفاع ووسط الميدان الدفاعي، وهو ما يفسر انتداب المدافع معاذ حداد والإيفواري دوادي إيسلا لاعب خط الوسط. كما أشار إلى وجود رغبة قوية في تدعيم الهجوم بلاعبين ذو خبرة ويملكون السرعة.

وأبدى نغيز فخره بتدريب مولودية الجزائر خاصة في الذكرى المئوية لتأسيسه، مؤكدا أنه يطمح إلى تكوين فريق قوي ينافس على كل الجبهات.