رياضة | منبوذ ريال مدريد على رادار لاتسيو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منبوذ ريال مدريد على رادار لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن سيموني إنزاغي مدرب فريق لاتسيو، يستهدف القيام بعدة صفقات مفاجأة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فبعد فشل التعاقد مع الإسباني دافيد سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والذي أتم إنتقاله إلى صفوف ريال سوسيداد الإسباني في صفقة إنتقال حر، بدأ المدرب الإيطالي في البحث عن عنصر مميز اخر للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

وفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن لاتسيو يستهدف التوقيع مع خاميس رودريغيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني وذلك بناء على تعليمات من المدير الفني إنزاغي.

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وخرج اللاعب الكولومبي من حسابات المدير الفني للملكي زين الدين زيدان هذا الموسم، مما دفع اللاعب إلى البحث عن عروض جديدة خلال الدوري الانجليزي والكالتشيو الايطالي.

ومن الممكن أن يتم توزيع راتب الاعب البالغ 6 ملايين يورو في العام على عقد متعدد السنوات.

يذكر أن خاميس رودريغيز قد حظي باهتمام عدد كبير من الأندية الإنجليزية أبرزها نيوكاسل يونايتد، وأرسنال.