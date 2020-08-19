رياضة | النصر يفوز على البنك الأهلي وديًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النصر يفوز على البنك الأهلي وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً على نظيره البنك الأهلي، بثلاثية بيضاء، خلال المباراة الودية والتي اقيمت اليوم بملعب النصر، استعدادا لعودة دوري القسم الثاني.

نجح فريق النصر، بقيادة المدير الفني سيد عيد، في احراز الهدف الأول ،والتي جاء عن طريق اللاعب محمود السيد.

وفي الشوط الثاني واصل فريق النصر، بالضغط على فريق البنك الأهلي ، ونجح في احراز الهدف الثاني جاء عن طريق اللاعب يوسف مجدي الذي نجحوفي إضافة الهدف الثالث قبل ختام اللقاء.

يذكر ان البنك الأهلي، يحتل المركز الأول برصيد 35 نقطة بالتساوي مع فريق بني سويف، بجدول الترتيب لمجموعة الصعيد بمسابقة دوري القسم الثاني.