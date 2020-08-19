رياضة | الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي، يوم السبت المقبل.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مجموعة البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء الأمس أمام نادي مصر، والذين قاموا بتدريبات بدنية وفنية قوية، فيما خاض الأساسيين بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة.

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وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع نادي مصر أمس الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية في الجولة ال20، بمنافسات الدوري الممتاز.

ويغيب عبد الله جمعة عن لقاء الأهلي المقبل، لحصوله على الانذار الثالث، والمقرر اقامته يوم السبت المقبل، في الجولة ال21 من منافسات الدوري المحلي، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 39 نقطة، فيما يتصدر الأهلي المسابقة برصيد56 نقطة.