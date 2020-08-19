رياضة | بيراميدز يجري مسحة مباراة سموحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يجري مسحة مباراة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز والجهاز الفني، مسحتهم الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا، والخاصة بمباراة سموحة في الدوري الممتاز.

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ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي سموحة في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يسافر فريق بيراميدز صباح غد الخميس إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير ببرج العرب قبل خوض المباراة الهامة مساء الجمعة.