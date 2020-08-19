رياضة | منتخب هولندا يعلن خليفة كومان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منتخب هولندا يعلن خليفة كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن عن تولي دوايت لوديويغيس المدرب المساعد لمنتخب هولندا الأول مسئولية المنتخب الهولندي بشكل مؤقت بعد أن رحل رونالد كومان عن قيادة الفريق ليتولى تدريب فريق برشلونة الإسباني.

وأفادت التقارير الصحفية بأن دوايت لوديويغيس البالغ من العمر 62 عامًا صاحب تجربة كبيرة في العمل كمدرب رئيسي أو مدرب مساعد أبرزها تدريب آيندهوفن وجرونيجن كما أن له تجارب في اليابان والإمارات وكندا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن المنتخب الهولندي سيعود إلى المنافسات من جديد عبر دوري الأمم الأوروبية بمواجهة المنتخب البولندي في أمستردام في الرابع من سبتمبر المقبل ثم يواجه المنتخب الإيطالي بعدها بثلاثة أيام.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كومان البالغ من العمر 57 عامًا تولى تدريب المنتخب الهولندي منذ عام 2018 وقاد الطواحين الهولندية إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 بالإضافة إلى التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

