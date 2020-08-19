رياضة | أوليمبياكوس يتوصل لاتفاق من أجل ضم كوكا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أوليمبياكوس يتوصل لاتفاق من أجل ضم كوكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية يونانية اليوم أن هناك خطوة جديدة في مفاوضات أوليمبياكوس مع سبورتنج براجا البرتغالي من أجل التعاقد مع المصري أحمد حسن كوكا بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية اليوم الأربعاء، أن أوليمبياكوس يسعى بكل قوة للتعاقد مع كوكا والذي يحظى بأهمية كبيرة عند المدرب بيدرو مارتينيز.

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وأعير كوكا إلى أوليمبياكوس قادما من صفوف سبورتنج براجا في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتشير الصحيفة إلى أن أوليمبياكوس توصل لاتفاق مع براجا يقضي بانتقال كوكا إلى الفريق اليوناني بعقد نهائي.

وكان كوكا شارك في تدريبات أوليمبياكوس أمس الثلاثاء رغم انتهاء مدة إعارته وهو ما يعني أن هناك اتفاق بين النادي اليوناني ونظيره البرتغالي.