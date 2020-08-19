رياضة | أول صفقات برشلونة في عهد كومان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول صفقات برشلونة في عهد كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة المدافع خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار عمليات الإحلال والتجديد التي تدور داخل البلوجرانا عقب السقوط المذل أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن برشلونة قد اقترب بشدة من إنهاء التعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل تدعيم خط الدفاع الموسم المقبل.

وأصر بارتوميو على إنهاء صفقة المدافع في الوقت الحالي، خاصة بعد أنباء رحيل صامويل أومتيتي، بجانب رغبة قائد الفريق جيرارد بيكيه في الخروج عن الكامب نو.

وكان بيكيه قد صرح عقب فضيحه بايرن ميونيخ أنه يريد الرحيل عن برشلونة لفتح المجال أمام التعاقد مع لاعبين على مقدار عال من الكفاءة، لبداية مرحلة جديدة من الاحلال والتجديد تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.

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وكان بارتوميو قد أعلن عن عرض جميع لاعبي برشلونة للبيع خلال الميركاتو الصيفي الجاري باستثناء " ميسي، لونجليه، تير شتيجن ، دي يونج " وهو ما يفتح المجال أمام العملاق الكتالوني للتعاقد مع جارسيا.

وفي سياق آخر متصل علق بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على رحيل غارسيا قائلاً " اللاعب رفض التجديد للفريق، اعتقد أنه يريد العودة مرة أخري إلى الكامب نو".

لكن من جهه أخري فقد قدر مانشستر سيتي سعر بيع غارسيا بقيمة 23 مليون يورو، وهو مبلغ لا ينوي برشلونة دفعه بالنظر إلى أن اللاعب لم يتبق في عقده سوى عام واحد فقط.

يذكر أن عقد غارسيا في الاتحاد ينتهي في صيف عام 2021، وهو ما يتيح له الانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل في صفقة إنتقال حر.