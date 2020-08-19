رياضة | طاقم تحكيم كرواتي يدير قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم كرواتي يدير قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى القاهرة مساء غد الخميس، وذلك لما ذكرته تقارير صحفية اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في القمة يوم السبت القادم وتحديدا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

واتفقت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد على اختيار طاقم تحكيم كرواتي سيدير القمة المقرر إقامتها السبت.

ويأتي اختيار طاقم الحكام الكرواتي بعد ساعات من الاتفاق مع طاقم تحكيم روماني، حيث يستعد الملايين لمتابعة القمة المصرية.