رياضة | اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد ثلاث جولات جديدة لمسابقة الدوري الممتاز اعتبارا من الأسبوع ال 23 المقرر أن ينطلق 29 أغسطس الحالي.

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وقال حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري إن جدول الدوري جاهز كاملا، إلا أن الإعلان اكتفى بهذه الجولات الثلاثة لعدم معرفة المواعيد النهائية لارتباطات الأهلي والزمالك الأفريقية.

وأضاف الزناتي أن الظروف الاستثنائية التي تعرض لها فريق المصري من حالة تفشي إصابات كورونا بين صفوفه وتأجيل 3 مباريات له، وهو ما يحعلنا في حاجة للحصول مجددا على الموافقات الأمنية الخاصة بالمواعيد الجديدة لمباريات المصري بعد إعادة ترتيبها وفقا لظروفه ولظروف الفرق المنافسة له في تلك المباريات.