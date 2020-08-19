الامارات | الفجيرة يتعاقد مع حمدان البارود

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع حمدان البارود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الفجيرة لكرة القدم على حسابها الرسمي في "تويتر" التعاقد مع لاعب المنتخب الاولمبي ونادي شباب الأهلي حمدان ناصر البارود على سبيل الإعارة، لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، في صفقة مهمة يتطلع منها لتعزيز صفوفه في خط الدفاع، لما يتمتع به من مواصفات فنية مميزة. وكان البارود قد انتقل مؤخرا من اتحاد كلباء إلى شباب الاهلي، بعد إلغاء الموسم الماضي لدوري الخليج العربي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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