الامارات | كروس يكشف عن احتفالات "بدون رحمة" من لاعبي ريال مدريد بعد الهزيمة التاريخية لبرشلونة

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شكرا لقرائتكم خبر عن كروس يكشف عن احتفالات "بدون رحمة" من لاعبي ريال مدريد بعد الهزيمة التاريخية لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم ريال مدريد، الألماني توني كروس ، عن أن لاعبي الفريق المدريد، "لم يرحموا برشلونة" بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها من بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا. ونقلت صحيفة "ماركا" عنه قوله أن "الاحتفالات كانت بدون رحمة وخبيثة" وأن "امورا جنونية من لاعبي مدريد تم تدوالها على مجموعات "الواتس آب".
وقال إنها الأمور كانت جنونية بين اللاعبين، بعد خسارة الغريم التقليدي. وشدد على أن هذه الاحتفالات، فاقت تلك التي حصلت بعد خسارة برشلونة في البطولة نفسها في فترة سابقة، من ليفربول وروما، حيث كان بعض لاعبي مدريد يركضون في الغرف بجنون احتفالات بإقصاء برشلونة.
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