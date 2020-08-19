شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أول قائمة لمنتخب هولندا بعد رحيل كومان لقيادة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة مبدئية من 32 لاعبًا، استعدادًا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام بولندا وإيطاليا الشهر المقبل، وبعد ساعات عقب رحيل المدرب رونالد كومان لقيادة برشلونة.

وسيتولى دوايت لوديفيجيس المسؤولية بشكل مؤقت، في المباراتين المقررتين بأمستردام، الأولى أمام بولندا في الرابع من سبتمبر أيلول، والثانية مع إيطاليا بعدها بثلاثة أيام.

وجاءت قائمة الطواحين على النحو التالي:

حراس المرمى: ماركو بيزوت حارس ألكمار، ياسبر سيليسن حارس فالنسيا، تيم كرول حارس نورويتش سيتي، يرون جوت حارس أيندهوفن. المدافعون: ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي، دالي بليند لاعب أياكس أمستردام، ستيفان دي فري لاعب إنتر ميلان، دينزل دمفريز لاعب أيندهوفن، هانز هاتيبور لاعب أتالانتا، بير شورز لاعب أياكس أمستردام، كيني تيتي لاعب أولمبيك ليون، فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، يويل فيلتمان، برايتون آند لاعب هوف ألبيون، أوين فيندال لاعب ألكمار.

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، مارتن دي رون لاعب أتالانتا، ليروي فير لاعب فينورد، محمد إحتارين لاعب أيندهوفن، تيون كوبمينيرز لاعب ألكمار، دافي بروبر، برايتون آند لاعب هوف ألبيون، كالفن ستينجز لاعب بألكمار، كيفن ستروتمان لاعب أولمبيك مرسيليا، دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، توني فيلينا لاعب كراسنودار، جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول.

المهاجمون: رايان بابل (جالطة سراي) ستيفن بيرجوين لاعب توتنهام هوتسبير، ميرون بوادو لاعب ألكمار، ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون، لوك دي يونج لاعب إشبيلية، كوينسي بروميس لاعب أياكس أمستردام، فاوت فيخورست لاعب فولفسبورج.

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