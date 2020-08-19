شكرا لقرائتكم خبر عن توني كروس يكشف عن رد فعل لاعبي الريال عقب وداع برشلونة دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، عن رد فعل لاعبي الفريق الملكي عقب توديع برشلونة لدوري الأبطال.

وقال كروس: «لا يمكنني الإفصاح عن كل ما قيل بين لاعبي الريال، لكن يمكن للمرء أن يتخيل أنه لم يكن هناك ألم، بل احتفال خبيث».

وأضاف لصحيفة «ماركا» الإسبانية: خسارة برشلونة ضد بايرن، لم تكن الإخفاق الأوروبي الوحيد الذي احتفل به ريال مدريد، بل بعد هدف مانولاس مع روما، ركض الناس وهم يصرخون في الغرف.. والجميع هنا يعيش بهذه الطريقة والآن العديد من جماهير ريال مدريد ستدعم بايرن ميونخ.

وأتم النجم السابق للفريق البافاري: «لقد تجاوزنا الإقصاء أمام مانشستر سيتي، لكن هذا لا يعني أن الأمر لم يعد يضايقني، فريال مدريد يجب أن يذهب أبعد من دور الـ16.. لكن الموسم كان جيدًا».